ВС РФ уничтожили семь пунктов управления дронами в ДНР
06:08
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили семь пунктов управления беспилотной авиацией, а также порядка 12 украинских военных в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ДНР в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе н. п. Константиновка операторами БПЛА Южной группировки войск было обнаружено семь пунктов управления БПЛА с военнослужащими ВСУ. Незамедлительно было принято решение на их уничтожение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ударов из артиллерии и FPV-дронов все пункты управления беспилотниками и не менее 12 солдат ВСУ были уничтожены.