Штурмовик Старый: в Новоуспеновском бойцы срисовывали позиции ВСУ со 100 м

Военные России обозначали координаты огневых точек противника для дальнейших ударов по ним с воздуха, уточнил служащий

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Восток" подходили к позициям ВСУ в Новоуспеновском Запорожской области на 100 м и обозначали координаты огневых точек противника для дальнейших ударов по ним с воздуха. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Старый.

"Мы, когда видели минометчиков рядом, близко к ним подходили - за 100-150 м - и сдавали их позиции. И уже когда мы отходили, по ним отрабатывали наши птичники (операторы БПЛА - прим. ТАСС) и минометчики, артиллеристы", - сказал военнослужащий.

Об освобождении Новоуспеновского в Минобороны России сообщили 11 ноября.