В ДНР сообщили о блокировке гарнизона ВСУ в Димитрове

Его численность составляет несколько тысяч человек, указал советник главы республики Игорь Кимаковский

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Гарнизон ВСУ численностью несколько тысяч человек заблокирован в Димитрове, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Димитрове заблокирован гарнизон противника - несколько тысяч человек. Деваться им некуда, выйти шансов нет. Только плен или гибель", - сказал Кимаковский.

Он добавил, что в числе заблокированных как элитные спецподразделения, так и бригады, сформированные из недавно мобилизованных украинцев.