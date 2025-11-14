В ДНР сообщили о блокировке гарнизона ВСУ в Димитрове
07:34
ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Гарнизон ВСУ численностью несколько тысяч человек заблокирован в Димитрове, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"В Димитрове заблокирован гарнизон противника - несколько тысяч человек. Деваться им некуда, выйти шансов нет. Только плен или гибель", - сказал Кимаковский.
Он добавил, что в числе заблокированных как элитные спецподразделения, так и бригады, сформированные из недавно мобилизованных украинцев.