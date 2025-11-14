"Рособоронэкспорт" покажет на Dubai Airshow 2025 более 850 образцов продукции

Более 30 самых востребованных из них представят в натурном виде на статической площадке, рассказал глава компании Александр Михеев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Экспозиция "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 соберет рекордное число натурных экспонатов за всю свою историю участия в зарубежных выставках. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По словам гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, в 2025 году на глобальной площадке Dubai Airshow компания представит более 850 образцов российской продукции, способных кардинально повысить обороноспособность партнеров РФ. "Более 30 самых востребованных из них покажем в натурном виде на статической площадке и в павильоне", - привели его слова в пресс-службе, отметив, что этот показатель является рекордным.

В пресс-службе добавили, что площадь российского павильона составила тысячу квадратных метров - в нем свою продукцию военного, двойного и гражданского назначения представят крупнейшие оборонные холдинги, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, концерн ВКО "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Так, впервые на Ближнем Востоке будет представлен истребитель пятого поколения Су-57Э - его летно-технические характеристики будут продемонстрированы в рамках летной программы авиасалона. Михеев подчеркнул, что сегодня Россия является единственной страной, предлагающей поставки и локализацию производства истребителя пятого поколения на территории иностранного заказчика. "Это предполагает в том числе трансфер технологий и дает возможность партнеру создавать национальный самолет нового поколения", - сказал он.

Dubai Airshow 2025 пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае.