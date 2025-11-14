"Калашников" выполнил госконтракт на поставку высокоточных ракет "Вихрь-1"

Авиаракеты были усовершенствованы с учетом опыта спецоперации, сообщили в концерне

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" выполнил годовые обязательства по госконтракту на поставку высокоточных авиаракет "Вихрь-1", усовершенствованных с учетом опыта спецоперации. Об этом сообщили в концерне.

"Концерн "Калашников" выполнил обязательства 2025 года по государственному контракту на поставку управляемых ракет авиационного базирования (УР) "Вихрь-1". УР отгружены заказчику в полном объеме в соответствии с договорными требованиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние два года специалисты концерна провели работу по усовершенствованию изделия, отталкиваясь от опыта СВО и обратной связи от военнослужащих. "Благодаря этому "Вихрь-1" остается высокоэффективным изделием, что, в свою очередь, подтверждают стабильный государственный заказ и крупный экспортный контракт на 2026 год", - подчеркнули в концерне.

Там добавили, что "Вихри-1" применяются в том числе на разведывательно-ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор". "Вертолеты Ка-52 "Аллигатор", оснащенные УР, успешно уничтожают укрепления, опорные пункты, огневые точки и живую силу противника. "Вихрь-1" эффективно поражает вражеские цели днем, ночью и в ограниченно сложных метеоусловиях", - говорится в сообщении.