Росгвардия в Харьковской области уничтожила украинский пункт управления БПЛА

По цели нанесли огневой удар из орудия Д-30

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"На харьковском направлении военнослужащие 116-й бригады Росгвардии выявили и уничтожили украинский пункт управления беспилотниками. Объект был обнаружен росгвардейцами в ходе разведывательных мероприятий", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после уточнения координат по цели нанесен огневой удар из орудия Д-30. В результате пункт управления БПЛА противника уничтожен.