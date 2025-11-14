Росгвардия в Харьковской области уничтожила украинский пункт управления БПЛА
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"На харьковском направлении военнослужащие 116-й бригады Росгвардии выявили и уничтожили украинский пункт управления беспилотниками. Объект был обнаружен росгвардейцами в ходе разведывательных мероприятий", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что после уточнения координат по цели нанесен огневой удар из орудия Д-30. В результате пункт управления БПЛА противника уничтожен.