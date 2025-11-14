ВСУ за неделю потеряли 1 665 военных в зоне группировки "Восток"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 665 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1 665 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 81 автомобиль. Уничтожены 9 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении военного ведомства.