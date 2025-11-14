ВСУ потеряли за неделю более 960 военных в зоне ответственности "Севера"

Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы, 3 радиолокационные станции, 8 складов боеприпасов и 37 складов материальных средств

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины за минувшую неделю составили свыше 960 военнослужащих от действий Северной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.

"В зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 960 военнослужащих, 3 танка, 6 боевых бронированных машин, 70 автомобилей, а также 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы, 3 радиолокационные станции, 8 складов боеприпасов и 37 складов материальных средств", - указали в ведомстве.