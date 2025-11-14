ВСУ за неделю потеряли более 815 военных в зоне Южной группировки войск

Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, 109 автомобилей, 11 станций радиоэлектронной борьбы, 21 склад боеприпасов, горючего и материальных средств

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Недельные потери ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск составили более 815 военнослужащих и 6 танков, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили более 815 военнослужащих, 6 танков и 19 боевых бронированных машин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, 109 автомобилей, 11 станций радиоэлектронной борьбы, 21 склад боеприпасов, горючего и материальных средств", - сказано в сообщении.