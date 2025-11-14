ВСУ за неделю потеряли более 365 военных в районе Купянска

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. ВСУ за минувшую неделю потеряли свыше 365 военнослужащих в районе Купянска (Харьковская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей недели в районе населенного пункта Купянск Харьковской области противник потерял более 365 военнослужащих. <…> Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери ВСУ составили свыше 1 530 военнослужащих, 35 боевых бронированных машин, 146 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 21 склад боеприпасов, 65 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.