ВСУ потеряли за неделю от действий "Днепра" до 495 военных

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли порядка 495 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 82 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 40 станций радиоэлектронной борьбы и разведки, 24 склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.