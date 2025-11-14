ВСУ за неделю потеряли более 3 360 военных в зоне "Центра"
Редакция сайта ТАСС
09:35
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Недельные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Центр" превысили 3 360 военнослужащих. Как сообщили в Минобороны РФ, более 1 670 единиц личного состава противник потерял только в районе Красноармейска и Димитрова.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3 360 военнослужащих, 3 танка, 45 боевых бронированных машин, 43 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.