ВСУ за неделю потеряли более 3 360 военных в зоне "Центра"

Более 1 670 единиц личного состава противник потерял только в районе Красноармейска и Димитрова

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Недельные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Центр" превысили 3 360 военнослужащих. Как сообщили в Минобороны РФ, более 1 670 единиц личного состава противник потерял только в районе Красноармейска и Димитрова.

"Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3 360 военнослужащих, 3 танка, 45 боевых бронированных машин, 43 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.