ВС РФ сорвали три контратаки ВСУ, предотвратив прорыв к реке Оскол

Уничтожено 15 боевиков и 7 боевых бронированных машин

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские войска за сутки сорвали три контратаки ВСУ, пытавшихся прорваться к реке Оскол в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В течение суток сорваны три контратаки подразделений 1-й и 15-й бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Петровка Харьковской области, проведенные противником с целью прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы и деблокирования окруженных военнослужащих ВСУ. Уничтожено 15 боевиков и семь боевых бронированных машин", - говорится в сообщении.