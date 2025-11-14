Бойцы "Центра" зачистили 49 зданий в Димитрове

Российская армия продолжает активное наступление в Восточном и Западном микрорайонах города, а также в южной его части

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" зачистили 49 зданий в Димитрове и продолжают активное наступление в Восточном и Западном микрорайонах города, а также в южной его части. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 49 зданий в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики и продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточном, а также в южной части города и в направлении микрорайона Западный, - говорится в сообщении.