ТАСС публикует кадры из освобожденного Орестополя в Днепропетровской области
09:40
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Кадры из освобожденного штурмовиками 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" села Орестополь в Днепропетровской области оказались в распоряжении ТАСС.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении Орестополя в Днепропетровской области.
На видеокадрах - работа расчетов РСЗО, операторов ударных дронов в ходе освобождения населенного пункта. Также на кадрах с разведывательных дронов российские бойцы разворачивают флаги страны.