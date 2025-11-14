ТАСС публикует кадры из освобожденного Орестополя в Днепропетровской области

Задачу выполнили штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Кадры из освобожденного штурмовиками 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" села Орестополь в Днепропетровской области оказались в распоряжении ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении Орестополя в Днепропетровской области.

На видеокадрах - работа расчетов РСЗО, операторов ударных дронов в ходе освобождения населенного пункта. Также на кадрах с разведывательных дронов российские бойцы разворачивают флаги страны.