ВСУ за неделю семь раз пытались деблокировать группировку в Гришино

ВС РФ отразили атаки подразделений 32-й механизированной бригады, 425-го штурмового полка "Скала" и 1-го штурмового полка ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю семь раз пытались деблокировать свою группировку в Гришино. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады, 425-го штурмового полка "Скала" и 1-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ", - говорится в сообщении.