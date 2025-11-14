ВСУ за неделю семь раз пытались деблокировать группировку в Гришино
09:45
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю семь раз пытались деблокировать свою группировку в Гришино. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады, 425-го штурмового полка "Скала" и 1-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ", - говорится в сообщении.