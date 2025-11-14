Над регионами России сбили 10 украинских БПЛА за три часа

Беспилотники были уничтожены в период с 12:00 до 15:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО с 12:00 до 15:00 мск сбили 10 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"14 ноября в период с 12:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА - над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - сообщили в военном ведомстве.