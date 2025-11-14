Силы ПВО РФ за три часа перехватили 13 украинских беспилотников

Шесть из них сбили над территорией Белгородской области

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны с 15:00 по 18:00 мск уничтожили 13 украинских беспилотников над рядом регионов РФ, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 15:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА - над территорией Белгородской области, пять БПЛА - над территорией Брянской области, один БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.