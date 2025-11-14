Над регионами РФ за три часа сбили 13 украинских БПЛА

Из них пять беспилотников уничтожили над Ростовской областью

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за три часа над регионами России 13 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"14 ноября с 20:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Ростовской области, пять БПЛА - над территорией Республики Крым, один БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Воронежской области", - сказали там.