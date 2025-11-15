Боец Седой: военные РФ в воздухе посадили свой дрон на "Бабу-ягу" ВСУ

Эпизод случился во время освобождения Даниловки в Днепропетровской области, рассказал оператор БПЛА

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили тяжелый гексакоптер "Баба-яга" противника во время освобождения Даниловки в Днепропетровской области, посадив на него во время полета собственный дрон. Об это рассказал оператор БПЛА с позывным Седой в видео от Минобороны РФ.

"Сопровождали штурмовиков и внезапно появилась "Баба-яга". Было принято решение, чтобы сохранить жизнь штурмовикам, пожертвовать птицей и сесть на нее. Сели успешно, "Бабу-ягу" сбили. Штурмовики зашли в безопасную зону, в лесополосу", - рассказал Седой.

По словам военнослужащего, после успешного продвижения в окраинах населенного пункта операторы БПЛА приступили к уничтожению солдат ВСУ, которые прятались в подвалах домов, после чего здания зачищали российские штурмовики.

Даниловка была освобождена в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" 13 ноября.