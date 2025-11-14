Марочко: ВС РФ планомерно сжимают горловину огневого котла у Северска
Редакция сайта ТАСС
23:01
ЛУГАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Российские солдаты планомерно уничтожают группировку Вооруженных сил Украины у Северска Донецкой Народной Республики, тем самым сжимая горловину огневого котла. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
8 ноября Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие взяли в огневой мешок подразделения украинской армии у Северска в районе соседней Звановки.
"Касаемо населенного пункта Северска, то та украинская группировка, которая оказалась в огневом кармане в районе Звановки, планомерно уничтожается. Небольшими темпами, но постоянно, на регулярной основе наши военнослужащие сжимают горловину котла", - сказал он.