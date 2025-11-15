Марочко: ВСУ попали в полное окружение в Димитрове ДНР

Группировка украинских войск не может выйти из города, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Солдаты РФ практически захлопнули горловину котла у Димитрова (украинское название - Мирноград) в Донецкой Народной Республике, группировка Вооруженных сил Украины полностью окружена и не может выйти из города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Сейчас практически уже захлопнута горловина котла у Димитрова. Есть абсолютно маленький, небольшой участок по улице Вербицкого, который уже находится в серой зоне. В целом могу сказать, что здесь украинская группировка попала в полное окружение", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что у украинских солдат на данный момент еще есть выбор: добровольно сдаться в плен и сложить оружие или "навсегда остаться в Димитрове и быть уничтоженными нашими военнослужащими".