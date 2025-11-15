Марочко: российские бойцы на 1 км продвинулись у Лимана

ВС РФ начали зачищать территорию на северо-западе и северо-востоке от населенного пункта, сообщил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ЛУГАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Бойцы РФ за несколько дней продвинулись на 1 км у Лимана Харьковской области и начали зачищать территорию на северо-западе и северо-востоке от населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

14 ноября Марочко заявил ТАСС, что силы РФ, освободив Синельниково, начали бои за взятие Лимана в Харьковской области.

"По моей информации, за несколько дней наши военнослужащие довольно серьезно продвинулись у Лимана - примерно на 1 км в южном направлении. Они начали занимать позиции в лесистой местности и зачищать территорию как на северо-западе, так и на северо-востоке от лимана", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что ВСУ в боях у Лимана ожесточенно сопротивляются. "Прежде всего, за ними еще остается огромная территория юго-западнее от Лимана и южнее. Также населенный пункт Вильча вносит некоторые корректировки в действия наших войск на данном участке местности", - уточнил Марочко.