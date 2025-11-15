Главком ВМФ отметил храбрость и мужество каспийцев в ходе СВО

Александр Моисеев в своем поздравлении по случаю 303-й годовщины со дня основания флотилии подчеркнул, что личный состав, как и 80 лет назад, плечом к плечу добывает победу, обеспечивает безопасность морских коммуникаций и защиту гражданского судоходства

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Каспийской флотилии демонстрируют беспримерную храбрость, мужество и высокое боевое мастерство в ходе специальной военной операции. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Александр Моисеев в своем поздравлении по случаю 303-й годовщины со дня основания флотилии.

"В поздравлении главнокомандующего Военно-морским флотом говорится, что личный состав Каспийской флотилии с честью и достоинством выполняет свой воинский долг, мужественно несет нелегкую службу по обеспечению безопасности Российской Федерации на стратегически важном участке нашей Родины. В боевой состав флотилии входят новейшие корабли, оснащенные высокоточным оружием, суда обеспечения. Они результативно решают задачи любой сложности. Проявляют беспримерную храбрость, мужество и высокое боевое мастерство в боях с неонацистами в ходе специальной военной операции. Каспийцы во имя России отдают все силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно, как наши великие предки", - говорится в сообщении Минобороны РФ, в котором приведена поздравительная телеграмма Моисеева.

Главком подчеркнул, что каспийцы, как и 80 лет назад, плечом к плечу добывают победу, обеспечивают безопасность морских коммуникаций и защиту гражданского судоходства, осуществляют оборону пунктов базирования корабельных сил флотилии, важных военных и гражданских объектов.

Кроме того, он отметил, что тысячи военнослужащих Каспийской флотилии за время проведения СВО удостоены государственных и ведомственных наград. Адмирал Моисеев также сообщил, что наступательные действия и массовый героизм морских пехотинцев 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты отмечены руководством государства и Минобороны России.

Военная флотилия и военный порт в Астрахани были образованы по указу Петра I 15 ноября (4 ноября по старому стилю) 1722 года. С 2020 года главная база оперативного объединения ВМФ находится в Каспийске и имеет зону ответственности регион Каспийского моря.