Связисты после удара ВСУ восстановили линию связи на красноармейском направлении

Специалисты определили точное место разрыва линии связи, провели инженерную разведку и оперативный ремонт

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Военные связисты российской группировки "Центр" восстановили линию связи на красноармейском направлении спецоперации, ранее поврежденную украинским артиллерийским снарядом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Военные связисты группировки войск "Центр" восстановили оптоволоконную линию связи между передовыми подразделениями и командным пунктом, перебитую артиллерийским снарядом на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что связисты определили точное место разрыва линии связи, провели инженерную разведку и оперативный ремонт, в том числе пайку оптоволоконного кабеля.

В военном ведомстве отметили, что военные связисты ежедневно восстанавливают десятки километров линий связи, тем самым доказывая, что победа в современной войне начинается с четко налаженного управления. "Работа военного связиста - это незаметный, но абсолютно незаменимый фундамент успеха любых боевых операций", - добавили в Минобороны.