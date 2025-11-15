Бойцы Южной группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА и "Гвоздику" ВСУ

В Минобороны сообщили, что в Константиновке операторами беспилотников 72-й отдельной мотострелковой бригады были ликвидированы две антенны управления беспилотными системами ВСУ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск ликвидировали пункт управления беспилотниками и временной дислокации, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" противника на константиновском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Константиновка разведчики обнаружили и передали координаты местонахождения пункта управления БПЛА противника операторам беспилотных систем и расчетам 152-мм гаубицы "Мста-Б" 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск. Точным огнем был уничтожен блиндаж противника, откуда они управляли БПЛА. Операторы беспилотных систем нанесли контрольное огневое поражение. Также операторы беспилотного летательного аппарата "Молния" уничтожили пункт временной дислокации с живой силой противника", - рассказали в министерстве, отметив, что также артиллеристами была уничтожена вражеская САУ "Гвоздика".

Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что в Константиновке операторами беспилотников 72-й отдельной мотострелковой бригады были ликвидированы две антенны управления беспилотными системами ВСУ.