ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 505 солдат

Согласно данным Минобороны, в зоне ответственности группировки войск "Север" ликвидировали более 210 человек

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие ликвидировали порядка 1 505 украинских боевиков за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 210 человек, от действий группировок "Запад" - до 220, "Южная" - до 230, "Центр" - до 495, на направлении "Восток" - свыше 265 и "Днепр" - до 85 военнослужащих.