ТАСС: взятие Яблокова позволяет ВС РФ наступать в направлении Гуляйполя

Под контроль группировки войск "Восток" перешел район обороны противника площадью более 6 кв. км

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Яблоково в Запорожской области позволяет ВС РФ продолжить наступление в направлении Гуляйполя. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

15 ноября в Минобороны России сообщили об освобождении Яблокова.

"Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток", не сбавляя темпов наступления после освобождения Новоуспеновского и Нового, освободили от ВСУ Яблоково в Запорожской области. Под контроль дальневосточников перешел очередной район обороны противника площадью более 6 кв. км, позволяющий продолжить наступление в направлении Равнополья и Гуляйполя", - сказал собеседник агентства.

Успех был достигнут высокой слаженностью подразделений группировки "Восток", которые смогли продолжить наступление и взять очередной населенный пункт, уже девятый в этом месяце, добавил собеседник.

"Приморцы пробиваются вглубь оборонительных порядков противника на гуляйпольском направлении, одновременно с этим зачищая междуречье", - отметил он.

В боях за населенный пункт противник из состава подразделений 102-й отдельной бригады теробороны ВСУ потерял до 2 взводов живой силы и свыше 10 единиц автомобильной техники.