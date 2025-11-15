ТАСС публикует кадры из освобожденного Яблокова в Запорожской области

Задачу выполнили российские бойцы 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки "Восток"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Кадры из освобожденного российскими бойцами группировки "Восток" населенного пункта Яблоково в Запорожской области оказались в распоряжении ТАСС.

15 ноября в Минобороны России сообщили об освобождении Яблокова. От него до северных окраин Гуляйполя чуть более 6 км.

На видеокадрах - боевая работа военнослужащих 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки "Восток". На них зафиксированы работа артиллерии и удары авиации и FPV-дронов по пунктам временной дислокации противника, автомобильной технике и живой силе. Также на кадрах с разведывательных дронов бойцы разворачивают российские флаги в освобожденном ими населенном пункте.