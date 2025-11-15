Над регионами РФ за четыре часа сбили 36 украинских БПЛА
20:39
обновлено 20:41
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 36 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
"15 ноября текущего года в период с 19:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 - над территорией Ростовской области, 12 - над территорией Белгородской области, три - над территорией Воронежской области, три - над территорией Республики Крым, один - над территорией Саратовской области", - говорится в сообщении.