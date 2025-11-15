Боец Левенко уничтожил пулеметный расчет ВСУ

По информации Минобороны, гвардии сержант также помог ликвидировать 15 украинских солдат

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Гвардии сержант ВС России Роман Левенко уничтожил пулеметный расчет ВСУ ручной гранатой и помог штурмовой группе ликвидировать 15 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оценив обстановку, Роман, имея богатый боевой опыт, принял решение уничтожить пулеметную точку противника. Передвигаясь скрытно, используя преимущества рельефа местности, Роман подобрался к позиции боевиков и метким броском ручной гранаты уничтожил пулеметный расчет, после чего, заняв позицию за вражеским пулеметом, открыл прицельный огонь по другим огневым точкам противника. Понеся потери, враг предпринял попытку отступить, однако российские бойцы не дали им такой возможности, ликвидировав прицельным огнем из стрелкового оружия всю группу противника, состоящую из 15 украинских боевиков", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны также рассказали о гвардии сержанте Иване Шаталове, который сумел спасти машину с медиками от беспилотников ВСУ и помог эвакуировать четырех раненых военнослужащих. "В ходе движения Иван заметил приближающийся к машине FPV-дрон противника. Совершив резкий маневр влево вместе с набором скорости, он ушел с линии атаки, затем, используя рельеф местности, направил машину в лесопосадку, чтобы укрыть ее от дрона противника. Сориентировавшись в обстановке, гвардии сержант Шаталов поручил санитару обнаружить вражеский дрон и уничтожить его, а сам укрыл машину маскировочной сетью. После того как беспилотник был сбит, Иван вместе с санитаром продолжили выполнение боевой задачи и смогли эвакуировать четырех раненых военнослужащих", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря решительным действиям гвардии сержанта Шаталова боевая задача была выполнена, раненые военнослужащие были благополучно эвакуированы для дальнейшего прохождения лечения.