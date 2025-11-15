Марочко: ВС РФ создают предпосылки к бегству ВСУ в Купянске

По словам военного эксперта, российские войска наступают на город с разных сторон

ЛУГАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, наступая на Купянск Харьковской области с разных сторон, создают предпосылки к бегству ВСУ из города. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, противник осознает свое провальное положение в городе.

В пятницу Марочко сообщал ТАСС, что командование ВСУ проводит у Купянска передислокацию своих подразделений, оказавшихся в сложной оперативно-тактической обстановке.

"Противник проводит передислокацию, но назвать это отступлением пока рано. Вместе с тем есть предпосылки к тому, что украинские боевики потом будут массово оставлять позиции, поскольку наши военнослужащие заходят с разных сторон, преобладают в вооружении военной техники, в численности личного состава. И, естественно, об этом знают украинские боевики", - сказал он.