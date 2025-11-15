ТАСС: последние подразделения ВСУ бегут из Ямполя ДНР

Оставшиеся в населенном пункте украинские солдаты открыто заявляют командирам о неповиновении, рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Последние оставшиеся подразделения ВСУ бегут из населенного пункта Ямполь в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

"Последние подразделения украинских войск уходят из Ямполя, но самовольно. Боевики из 4-го батальона 111-й бригады теробороны дезертируют с позиций, оказавшись под мощнейшим огневым воздействием 25-й армии группировки "Запад", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что те военные ВСУ, кто еще остался, открыто заявляют командирам о неповиновении.