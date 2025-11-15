Марочко: ВС РФ продвигаются в Купянске, несмотря на сопротивление ВСУ

Российские военнослужащие ежедневно занимают новые позиции и освобождают улицу за улицей, отметил эксперт

ЛУГАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Российские бойцы, несмотря на сопротивление ВСУ, ежедневно продвигаются в Купянске Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Купянска: обстановка там очень серьезная, сложная, но в любом случае, как бы ни сопротивлялись украинские боевики - наши военнослужащие ежедневно занимают новые рубежи и позиции, освобождают улицу за улицей, буквально каждое домостроение проверяют. Работа очень кропотливая, но нужная. Не следует исключать тот фактор, что в каждом подвальном помещении могут находиться не только украинские боевики, но и мирные граждане, что, естественно, осложняет работу наших военнослужащих и вынуждает более тщательно подходить к данному вопросу", - сказал он.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщал, что восточная часть Купянска на левом берегу Оскола практически полностью зачищена от подразделений ВСУ. В частности, под контроль ВС РФ взяты железнодорожные станции "Оливино", "Парк Восточного прибытия", ведется зачистка станции "Купянск-сортировочный".