Марочко: ВС РФ готовят наступление на окраины Волчанска

Военный эксперт отметил, что без продвижения войск в южном направлении Синельникова освобождать населенный пункт будет сложно

ЛУГАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Военные РФ, продвигаясь на юге Синельникова, готовятся наступать на окраины Волчанска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Населенный пункт Синельниково и освобождение Волчанска имеют прямую корреляцию, поскольку нам нужно обойти те укрепрайоны, которые есть у украинских боевиков. Мы уже начали двигаться в этом направлении и, естественно, без продвижения наших войск в южном направлении в районе Синельникова Волчанск, южные его окраины, освобождать будет крайне сложно", - сказал он.

Марочко отметил, что в целом у Волчанска российские бойцы наступают на широком участке фронта, добавив, что силам РФ также необходимо зачистить группировку ВСУ на юго-востоке у Волчанска.

Об освобождении Синельникова в Минобороны РФ сообщили 13 ноября.