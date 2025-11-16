Мотострелкам группировки "Юг" вручили госнаграды

Церемонию награждения провели в годовщину образования 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, отметили в Минобороны

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие 7-й мотострелковой бригады Южной группировки войск получили государственные и ведомственные награды в годовщину образования подразделения, сообщили в Минобороны России.

"В ознаменование годовщины со дня образования 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск в пунктах временной дислокации подразделений бригады прошли торжественные награждения военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.

Так, за проявленный героизм механик-водитель с позывным Камаз удостоен Ордена Мужества. "Была поставлена боевая задача высадить десант в укрепрайон противника, безопасно это сделать. Передвигались по открытому пространству, постоянно под огнем противника - минометы, БПЛА. Боевая задача была выполнена успешно, высадили десант, прикрыли огнем из вооружения машины, в результате чего позиции противника были захвачены и наши войска продвинулись вперед", - рассказал он.