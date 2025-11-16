ВС РФ сожгли десятки пытавшихся прорваться в Купянск машин ВСУ с боеприпасами

Как отметили в Минобороны, операторы БПЛА группировки войск "Запад" пресекают попытки украинских военных подвезти личный состав и провизию заблокированным на купянском направлении подразделениям

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Подразделения беспилотных систем группировки "Запад" за последние несколько дней ликвидировали ударами дронов-камикадзе десятки единиц техники ВСУ с личным составом, боеприпасами и провизией, которые пытались прорваться в Купянск, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск "Запад" активно пресекают попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз личного состава, боеприпасов и провизии подразделениям, заблокированным на купянском направлении. Расчеты FPV-дронов наносят точечные удары по автомобильной технике с боевиками ВСУ, которые пытаются прорваться в город Купянск", - сообщили в ведомстве.