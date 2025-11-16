Бойцы "Севера" уничтожили объекты энергообеспечения ВСУ в Харьковской области

Это снизило возможности украинской армии по ведению разведки и боевому применению дронов на харьковском направлении

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие подразделения беспилотных систем группировки войск "Север" ликвидировали военные объекты энергообеспечения противника на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Получив координаты целей, расчеты БПЛА "Молния-2" точным попаданием ударного дрона с осколочно-фугасной боевой частью уничтожили выявленные вражеские объекты. В результате огневого поражения противник лишился основных и резервных источников электропитания, используемых для работы пунктов управления БПЛА формирований ВСУ", - сообщили в военном ведомстве, отметив, что бойцы подразделения беспилотных систем группировки войск "Север" продолжают уничтожать военные объекты формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Там подчеркнули, что уничтожение энергообеспечивающих объектов существенно снизило возможности ВСУ по ведению разведки и боевому применению дронов на данном направлении.