Бойцы "Центра" разбили пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении

ВС РФ ударили по цели дроном "Молния-2", сообщили в ведомстве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления дронами противника на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

"В ходе боевой работы расчет подразделения беспилотных систем 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, цель была уничтожена ударным дроном "Молния-2". В свою очередь, кадры объективного контроля подтвердили уничтожение всех выявленных вражеских целей.

Помимо воинов-мотострелков, на красноармейском направлении ежедневно ведут боевую работу военнослужащие подразделений беспилотных систем Центральной группировки войск. "Благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов подразделения беспилотных систем группировки войск "Центр" формирования ВСУ ежедневно несут значительные потери в живой силе и технике на данном направлении", - подчеркнули в министерстве.