Пленный украинец: население сел против присутствия ВСУ на их территории

Иван Савич также рассказал о плохой организации подготовки и снабжения военнослужащих ВСУ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Граждане Украины недовольны присутствием в их населенных пунктах военных ВСУ. Об этом в видео, предоставленном Минобороны России, сказал военнослужащий ВСУ Иван Савич, взятый в плен в Красноармейске подразделениями группировки войск "Центр".

"Люди недовольны тем, что украинские солдаты находятся на их территории. Сами же люди этому не рады", - поделился он своими наблюдениями.

Пленный рассказал о плохой организации подготовки и снабжения военнослужащих ВСУ. По его словам, в ходе обучения, которое продолжалось всего 10 дней, новобранцев готовили только к "стратегической обороне окопов". Отсутствовала связь, не был обеспечен подвоз материальных средств. "Снабжения, оружия возле меня не было. Ни рации, ничего", - сказал Савич, добавив, что в таких условиях выход был один: сдаться в плен ВС РФ.

По словам пленного, вопреки пропаганде украинских властей о негуманном обращении российских военных с военнопленными, отношение к нему в плену было самое человеческое, "гораздо лучше, в тысячу раз", чем к нему относилось свое же украинское командование, которое отдавало неграмотные приказы и отправляло подчиненных на убой.

Савич также рассказал, что украинцы считают бессмысленным воевать за коррумпированное руководство страны. "До того как я попал в армию, мы всегда с друзьями сидели вместе, <…> всегда говорили только одну вещь: зачем же эта война идет, если Зеленский и так всю территорию Украины распродаст?" - сказал он.