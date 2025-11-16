ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 250 военнослужащих

Наибольшие потери противника зафиксированы в зоне ответственности группировки войск "Центр"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 250 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 125 военнослужащих, "Запад" - до 230 военнослужащих, "Южная" - до 80, "Центр" - до 470, "Восток" - более 235, "Днепр" - свыше 110 военнослужащих.