ВС РФ ведут зачистку населенного пункта Ровное в ДНР

Группировка "Центр" также отразила шесть атак ВСУ из района населенного пункта Гришино

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Группировка "Центр" ведет зачистку населенного пункта Ровное в Донецкой Народной Республике на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Ведется зачистка от украинских боевиков населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. Отражены шесть атак подразделений 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ", - сообщили там.