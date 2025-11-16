ВС РФ поразили позиции ВСУ с установками комплекса "Нептун" и машиной HIMARS

Боевые действия произошли у Васильевского в Днепропетровской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. ВС РФ у Васильевского в Днепропетровской области поразили позиции ВСУ с двумя пусковыми установками комплекса "Нептун" и боевой машиной РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и БПЛА позиции ВСУ с двумя пусковыми установками подвижного берегового ракетного комплекса "Нептун" и боевой машиной реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Васильевское Днепропетровской области", - сказали в министерстве.