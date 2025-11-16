ТАСС публикует кадры из освобожденного Ровнополья в Запорожской области

На видеокадрах - боевая работа военнослужащих 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки "Восток"

Редакция сайта ТАСС

© Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Кадры из освобожденного российскими бойцами группировки "Восток" населенного пункта Ровнополье в Запорожской области оказались в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Ровнополья. Населенный пунк находится в 10 км от Гуляйполя.

На видеокадрах - боевая работа военнослужащих 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки "Восток". На них зафиксированы работа артиллерии и FPV-дронов по пунктам временной дислокации противника, автомобильной технике и живой силе. Также на кадрах с разведывательных дронов бойцы разворачивают российские флаги в освобожденном ими населенном пункте.