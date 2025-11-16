"Купол Донбасса" предотвратил атаки 440 беспилотников за неделю

Над Донецком и Макеевкой ликвидировали 298 БПЛА

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 16 ноября. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за неделю отразила в Донецкой Народной Республике 440 атак украинских беспилотников, сообщили в региональном УФСБ России.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 440 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 298 беспилотников, над Горловкой - 142. Украинские боевики продолжают массово применять новейшие образцы ударных беспилотников чешского производства для атак по инфраструктуре региона", - говорится в сообщении.

В частности, ВСУ попытались нанести удар по Старобешевской ТЭС с помощью чешских дронов FP-1 и FP-2, вооруженных боевыми зарядами с общей массой взрывчатого вещества более 100 кг.

Кроме того, беспилотник FP-2 с 50-килограммовым фугасным зарядом был нацелен на железнодорожный узел в Докучаевске. В Куйбышевском районе Донецка система РЭБ подавила атаку на электроподстанцию, уничтожив два чешских FP-1, два украинских R-15 и два БПЛА Darts.

"В ночь с четверга на пятницу "Купол Донбасса" противостоял массированному налету чешских беспилотников на Донецк. Перехвачены четыре ударных дрона FP-2 с боевой частью ОФАБ-110 , каждая содержит в себе более 50 килограммов взрывчатых веществ, а также два БПЛА FP-1 с зарядами ОФБ-60-ЯУ", - уточнили в ведомстве.

Система РЭБ "Купол Донбасса", управляемая военнослужащими регионального управления ФСБ России, перехватывает вражеские дроны, после чего взрывотехники обезвреживают подавленные беспилотники и уничтожают боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры.