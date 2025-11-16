ВС РФ, освобождая Ровнополье, совершили рывок на 5 км вглубь обороны ВСУ

Четкое взаимодействие штурмовых групп, грамотное использование разведданных и личное мужество каждого бойца позволили развить наступление, отметили в МО РФ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" при освобождении населенного пункта Ровнополье Запорожской области совершили рывок на 5 км вглубь обороны ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" вслед за населенным пунктом Яблоково провели стремительный штурм и взяли под контроль Ровнополье в Запорожской области. <…> Сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового они, не давая противнику опомниться и закрепиться на новых рубежах, совершили рывок на 5 километров в глубину оборонительных порядков ВСУ. Четкое взаимодействие штурмовых групп, грамотное использование разведданных и личное мужество каждого бойца позволили развить наступление и надежно закрепиться в Ровнополье", - следует из сообщения.

В оборонном ведомстве отметили, что Ровнополье стало четвертым населенным пунктом, освобожденным военнослужащими 114-го мотострелкового полка за прошедшую неделю, и шестым населенным пунктом в Запорожской области, взятым под контроль подразделениями 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с начала ноября.