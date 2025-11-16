ТАСС: взятие Малой Токмачки дает возможность проводить штурмы Орехова

Также освобождение населенного пункта упрощает логистику южного фланга группировки войск "Днепр" и ускоряет переброску резервов из Мелитополя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Освобождение Малой Токмачки в Запорожской области открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении военнослужащими группировки войск "Днепр" населенного Малая Токмачка.

"Малая Токмачка - село в 10-15 км восточнее Орехова и около 60 км от Запорожья - сердца области. <…> Освобождение [Малой Токмачки] открывает возможность локальных штурмов Орехова", - сказали в силовых структурах.

Там пояснили, что населенный пункт расположен на так называемом "Запорожском выступе" - узкой полосе, где ВСУ в 2023 году пытались прорваться к Мелитополю. Это позволяет ВС РФ отодвинуть свои позиции ближе к Орехову, улучшить обзор и увеличить дальность артобстрела флангов. Кроме того, по словам военных, Малая Токмачка находится на перекрестке второстепенных дорог (H-08 и проселочных дорог), что упрощает логистику южного фланга группировки войск "Днепр" и ускоряет переброску резервов из Мелитополя.

В силовых структурах отметили значение штурмов Орехова: это заставит командование ВСУ перебросить на данное направление силы с других участков фронта. Немаловажен также психологический эффект на противника успеха российских военных и улучшение тактического положение ВС РФ перед зимой.