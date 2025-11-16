Над тремя регионами ЦФО за три часа сбили пять украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
17:26
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"16 ноября в период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА - над территориями Курской и Брянской областей и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.