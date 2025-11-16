Над регионами России за три часа сбили 31 украинский БПЛА

Они были самолетного типа

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за три часа над регионами РФ 31 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"16 ноября текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Курской области, 7 БПЛА - над территорией Белгородской области, по 6 БПЛА - над территориями Тульской и Орловской областей и по 1 БПЛА - над территориями Брянской и Воронежской областей", - сказали там.