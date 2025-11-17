На Северном флоте прошел сбор групп разминирования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сбор групп разминирования провели на Северном флоте для отработки задач по очистке Мурманской области от взрывоопасных предметов времен войны, сообщили в пресс-службе флота.

"В отдельном морском инженерном полку Северного флота прошел сбор с личным составом нештатных групп разминирования, которые выполняют задачи по очистке территории Мурманской области от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Участники сбора изучили средства поиска взрывоопасных предметов, порядок их использования и варианты оснащения группы разминирования. Инженеры выполнили задачи по уничтожению взрывоопасных предметов способом подрыва. Также отрабатывались задачи по разведке местности, объектов на наличие взрывоопасных предметов.

"Особенность выполнения задач нештатных групп разминирования заключается в том, что они решают боевые задачи в мирное время. К выполнению таких задач привлекаются только военнослужащие, проходящие военную службу по контракту", - сказал начальник морской инженерной службы Северного флота Вадим Храпунов.